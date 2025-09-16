«L’un des meilleurs du monde» : Transfert de folie au PSG ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ces derniers mois, le nom de Maghnes Akliouche a parfois été cité dans les petits papiers du PSG. Le Monégasque était annoncé sur le départ cet été mais il restera finalement un joueur de la Principauté pour le moment. Le joueur de 23 ans est sous contrat jusqu'en 2028 et de nouvelles offensives parisiennes pourraient intervenir l'été prochain, pour un joueur dont le talent fait beaucoup parler.

Jeune milieu offensif formé à l'AS Monaco, Maghnes Akliouche connaît une belle progression ces dernières années. Le joueur français vient d'honorer sa première sélection chez les Bleus et son talent suscite énormément d'intérêt sur le mercato européen. De nombreux observateurs s'accordent pour dire qu'il a le potentiel pour briller dans une grande équipe, pourquoi pas au PSG.

« Il a un potentiel incroyable » Alors que son nom a également été cité du côté de Tottenham ces derniers temps, Maghnes Akliouche reste à Monaco, où il est sous contrat jusqu'en 2028. Mais il pourrait bientôt rejoindre une grande équipe au vu de son talent. « Akliouche ? Je parle à plusieurs personnes dans le football qui pensent qu’il sera l’un des meilleurs milieux offensifs du monde et qu’il a un potentiel incroyable » confie le journaliste David Ornstein dans le podcast The Athletic FC.