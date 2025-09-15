OM - Paris FC : La grosse bagarre pour le transfert d'un «énorme joueur»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Hyper actif durant le mercato, l'OM a recruté 12 nouveaux joueurs mais aurait pu frapper encore plus fort. Et pour cause selon Bertrand Latour, le club phocéen s'intéressait à Saïmon Bouabré et était même en concurrencer avec le Paris FC. Cependant, le crack de l'AS Monaco a rejoint Neom en Arabie Saoudite.

Durant le mercato, l'OM a été très actif en recrutant notamment 12 nouveaux joueurs pour renforcer son effectif. Et pourtant, le club phocéen aurait pu frapper encore très fort puisque Pablo Longoria s'intéressait notamment à un crack de Ligue 1 également convoité par le Paris FC.

L'OM et le PFC voulaient Bouabré En effet, selon les informations de Bertrand Latour l'OM s'intéressait à Saïmon Bouabré. « L’argument financier est capital. Par exemple Saïmon Bouabré avait Marseille, le Paris FC. C’est un top joueur. Pour avoir eu une discussion avec Christophe Jallet, c’est un énorme joueur. Mais lorsqu’il y a plus d’argent... », lâche le journaliste sur le plateau du Canal Football Club.