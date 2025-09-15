L’OM fait tout «pour le garder», le gros regret sur le mercato ?

Alexis Brunet

Alors qu’il était dans le viseur de nombreuses formations cet été, l’OM a tout fait pour garder Leonardo Balerdi. Un choix qui interroge, notamment vu les récentes prestations compliquées du défenseur argentin et le gros recrutement de Marseille dans ce secteur. Toutefois, à en croire une source interne au club phocéen, on ne regrette pas du tout d’avoir gardé le joueur de 26 ans.

Vendredi contre Lorient, l’OM alignait une défense new-look. Arrivés il y a peu de temps à Marseille, Benjamin Pavard et Nayef Aguerd en profitaient pour fêter leur première titularisation dans l’équipe de Roberto De Zerbi, tout comme Facundo Medina, arrivé cet été du RC Lens.

Balerdi sur le banc contre Lorient Sur le banc, Leonardo Balerdi a pu assister aux bonnes prestations de Benjamin Pavard et de Nayef Aguerd, qui ont d’ailleurs marqué leur premier but sous leurs nouvelles couleurs. L’ancien joueur du Borussia Dortmund, qui avait fait un long vol pour revenir du rassemblement de l’équipe d’Argentine, avait été quelque peu reposé par Roberto De Zerbi. Toutefois, il pourrait à l’avenir être davantage laissé de côté par l’entraîneur italien qui dispose maintenant de nombreuses solutions pour sa défense. De plus, Balerdi pourrait payer ses sautes de concentration et ses mauvaises performances, comme contre l’OL dernièrement (défaite 1-0 de l'OM).