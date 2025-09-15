«Intransférable», le gros loupé de l’OM sur le mercato !

Alexis Brunet

Lors de l’été 2024, l’OM souhaitait conserver deux de ses joueurs majeurs, Leonardo Balerdi et Pierre-Emerick Aubameyang. Le défenseur et l’attaquant étaient même jugés comme intransférables, mais finalement le club phocéen n’a pas pu résister. Le Gabonais a rejoint Al-Qadsiah en Arabie saoudite, avant de faire son retour à Marseille lors du dernier mercato estival.

Par le passé, l’OM a souvent multiplié les transferts de joueurs offensifs à la recherche de son Grantatakan. Il y a deux ans, le club phocéen pensait l’avoir trouvé avec Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais avait mis tout le monde d’accord avec une saison exceptionnelle à trente buts. Malheureusement, l’ancien Barcelonais avait quitté Marseille après seulement une saison, pour prendre la direction de l’Arabie saoudite.

L’OM avait jugé Aubameyang intransférable Comme de nombreux joueurs avant lui, Pierre-Emerick Aubameyang avait donc cédé aux avances de l’Arabie saoudite et à ses millions. Un choix qui a forcément mis l’OM dans l'embarras car d’après les informations de L’Équipe, le club phocéen l’avait jugé comme intransférable lors du mercato estival 2024, au même titre que Leonardo Balerdi.