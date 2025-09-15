«Il y a eu débat» : Le transfert qui a fait paniquer le PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant tout l’été, plusieurs rumeurs ont circulé au PSG, notamment concernant d’éventuels départs. Bradley Barcola a par exemple été annoncé du côté du Bayern Munich puis de Liverpool. Et alors qu’il est resté à Paris, l’ancien ailier de l’OL aurait bel et bien réfléchi à l’idée de quitter le PSG cet été ce qui a poussé la direction parisienne à intervenir.

Après une première saison prometteuse, Bradley Barcola pensait devenir le leader de l'attaque du PSG après le départ de Kylian Mbappé. Mais entre l'éclosion de Désiré Doué, le recrutement de Khvicha Kvaratskhelia et la saison hallucinante d'Ousmane Dembélé, l'ancien ailier de l'OL n'a pas eu le rôle qu'il attendait, débutant sur le banc lors de la plupart des grands matches. Par conséquent, selon le journaliste de RMC Fabrice Hawkins révèle que Bradley Barcola a bien envisagé un départ.

Barcola a envisagé un départ « Tout le monde nous l'a répété cet été : "Bradley Barcola veut rester au PSG et il veut prolonger, il n'y a pas de débat". Moi je vous le dis, il y a eu débat. Il y a eu des états d'âme, il s'est posé pas mal de questions parce qu'il jouait moins, et parce qu'il sentait aussi que Doué, Kvaratskhelia et Dembélé passaient devant lui. La direction sportive et l'entraîneur ont su le rassurer. Maintenant c'est à lui de jouer. Il va avoir du temps de temps et il profite d'un contexte favorable puisqu'il y a des blessés. Donc c'est à lui de montrer qu'il peut être titulaire dans cette équipe », rappelle-t-il au micro du podcast de RMC l'After Paris, avant de rappeler que Bradley Barcola a été convoité cet été.