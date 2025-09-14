Transfert au PSG : La rencontre avec une «légende»

Ce dimanche après-midi, le public du Parc des Princes va faire ses adieux à Presnel Kimpembe, qui s’est officiellement engagé avec le Qatar SC. Présent dans l’effectif puis dans l’organigramme du PSG lors de l’éclosion du titi parisien, Zoumana Camara, aujourd’hui à la tête de Montpellier (Ligue 2), lui a rendu hommage.
Un moment spécial se prépare au Parc des Princes. Formé au Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe fera ses adieux ce dimanche, en marge du match contre le RC Lens, avant d’entamer sa nouvelle aventure du côté du Qatar SC. Interrogé samedi par RMC, Zoumana Camara a salué le passage du jeune titi parisien.
« Légende, c’est le mot qui revient »
« Il représente beaucoup de choses, confie l’ancien joueur et entraîneur adjoint du PSG. On utilise le terme de légende pour très peu de joueurs mais je pense qu'il en fait partie, par rapport à son cursus. Il arrive, il était en préformation, il a connu les catégories de jeunes, il a connu l'équipe pro. Il a quasiment tout gagné avec le PSG. Donc forcément, c’est le mot qui revient. »
« C'était un garçon respectueux »
L’actuel entraîneur de Montpellier s’est également remémoré l’une de ses premières rencontres avec Presnel Kimpembe : « A l'époque, il était un peu plus fin que maintenant. Il m'avait marqué, je l'avais trouvé bon et je me suis dit 'lui, ce n'est pas un latéral. Il a plus les qualités d'un central’. Ça m’avait interpellé, je lui avais même dit. Derrière, c'était un garçon respectueux, il avait toujours le sourire et c'est ce qu'il a gardé par la suite. C’est le souvenir que je garde de la première rencontre. »