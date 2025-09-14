Le PSG perd «deux artistes», le coup dur est annoncé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Durant la trêve internationale, le PSG a perdu Ousmane Dembélé et Désiré Doué sur blessure. Un véritable coup dur pour le club de la capitale, qui sera privé de ses deux artistes durant les prochaines semaines de compétition. Si la saison dernière, Paris a été épargné par les blessures, Luis Enrique va désormais devoir s’adapter.

« Rien de ce que je peux dire ne pourra améliorer la santé de nos joueurs blessés. Pour moi, pour mon staff, pour la direction sportive, c’est la chose la plus importante. Bien sûr que je suis inquiet pour chaque joueur blessé et à tous les moments de la saison. On reste concentrés sur leur santé et sur la façon dont on peut l’améliorer. » Présent en conférence de presse ce samedi, Luis Enrique abordait sans détour les blessures d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué, absents pour plusieurs semaines avec le PSG.

Deux coups durs au PSG Le club parisien va donc devoir composer sans ses deux artistes offensifs pour les prochains rendez-vous, à commencer par la réception du RC Lens ce dimanche après-midi (17h15). Si Luis Enrique dispose de plusieurs options au sein de l’effectif du PSG, l’entraîneur espagnol vit un scénario quelque peu inédit.