OM : Le gros problème d’argent annoncé !

Alexis Brunet

Cet hiver, l’OM pourrait bien être actif sur le mercato. Le club phocéen en a du moins l’intention, mais il faut que cela soit possible d’un point de vue économique selon Roberto De Zerbi. Marseille ne roule pas sur l’or, mais le transfert probable de Robinio Vaz pourrait faciliter l’arrivée de plusieurs renforts.

L’OM va-t-il faire parler de lui sur le mercato hivernal ? À en croire Roberto De Zerbi, le club phocéen en a envie, mais cela n’est pas si évident. « On en parle avec Pablo Longoria et Medhi Benatia sur l'aspect économique. Les idées sont claires mais il faut voir si c'est compatible avec la réalité économique. Il faut qu'on reste dans le budget mais on va essayer d'améliorer l'équipe », a déclaré le coach marseillais en conférence de presse, d’après des propos rapportés par RMC Sport.

La vente de Robinio Vaz pourrait aider L’OM n’a pas un budget illimité, mais une rentrée d’argent pourrait rapidement arriver. Selon Foot Mercato, le club phocéen serait très proche de vendre Robinio Vaz du côté de l’AS Rome. Un transfert qui devrait se boucler contre un chèque de 25M€ bonus compris, ce qui pourrait permettre à Pablo Longoria et Medhi Benatia d’avoir plus de liberté pour agir.