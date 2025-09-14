PSG : Le vestiaire refuse un changement fracassant !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme chaque début de saison, le vestiaire du Paris Saint-Germain doit élire son capitaine et ses vice-capitaines. Si le scrutin n’a pas encore eu lieu, il ne fait guère de doute que Marquinhos conservera son brassard. Le Brésilien, symbole de stabilité et de loyauté, reste le favori logique au sein du groupe parisien.

Le PSG perpétue sa tradition : attendre la fin du mercato estival pour procéder à l’élection du capitaine et de ses lieutenants. Une précaution qui vise à intégrer d’éventuelles recrues de dernière minute et à éviter toute remise en cause rapide de l’autorité désignée. Cette saison encore, le vestiaire de Luis Enrique n’a pas dérogé à la règle, et le scrutin n’a donc pas encore eu lieu. Pourtant, dans l’esprit des joueurs comme des dirigeants, l’issue semble déjà connue.

Le prochain capitaine du PSG déjà choisi Marquinhos, fidèle au club depuis plus d’une décennie, paraît assuré de prolonger son mandat selon Le Parisien. Le défenseur central, qui a soulevé la première Ligue des champions de l’histoire parisienne, incarne à la fois la stabilité, la continuité et le lien entre générations. Sa parole, mesurée mais toujours juste, lui confère une autorité naturelle auprès de ses partenaires.