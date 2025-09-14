PSG : Le vestiaire refuse un changement fracassant !

Comme chaque début de saison, le vestiaire du Paris Saint-Germain doit élire son capitaine et ses vice-capitaines. Si le scrutin n’a pas encore eu lieu, il ne fait guère de doute que Marquinhos conservera son brassard. Le Brésilien, symbole de stabilité et de loyauté, reste le favori logique au sein du groupe parisien.
Le PSG perpétue sa tradition : attendre la fin du mercato estival pour procéder à l’élection du capitaine et de ses lieutenants. Une précaution qui vise à intégrer d’éventuelles recrues de dernière minute et à éviter toute remise en cause rapide de l’autorité désignée. Cette saison encore, le vestiaire de Luis Enrique n’a pas dérogé à la règle, et le scrutin n’a donc pas encore eu lieu. Pourtant, dans l’esprit des joueurs comme des dirigeants, l’issue semble déjà connue.
Le prochain capitaine du PSG déjà choisi
Marquinhos, fidèle au club depuis plus d’une décennie, paraît assuré de prolonger son mandat selon Le Parisien. Le défenseur central, qui a soulevé la première Ligue des champions de l’histoire parisienne, incarne à la fois la stabilité, la continuité et le lien entre générations. Sa parole, mesurée mais toujours juste, lui confère une autorité naturelle auprès de ses partenaires.
Qui pour accompagner Marquinhos ?
Si le brassard principal ne semble souffrir d’aucune contestation, l’attention se porte davantage sur la désignation des vice-capitaines, rôle déterminant dans le quotidien du vestiaire. Plusieurs noms circulent déjà. Vitinha, milieu infatigable et apprécié pour son professionnalisme, est souvent cité comme premier choix. Achraf Hakimi, cadre indiscutable sur le terrain et proche des leaders offensifs, possède également l’aura nécessaire pour seconder Marquinhos. Le troisième vice-capitaine pourrait être choisi parmi Fabian Ruiz, Ousmane Dembélé ou encore Warren Zaïre-Emery.