«Un joueur incroyable» au PSG : L'annonce inattendue de Luis Enrique !

Pierrick Levallet

La trêve internationale étant terminée, le PSG reprend du service dès ce dimanche avec la réception du RC Lens. Luis Enrique devrait très certainement faire tourner afin de préserver certains cadres pour les grandes échéances à venir. Le coach espagnol a d’ailleurs fait savoir en conférence de presse qu’il tenait un joueur « incroyable » en Kang-In Lee.

Le PSG reprend du service ce dimanche avec la réception du RC Lens au Parc des Princes. Luis Enrique va néanmoins devoir composer avec quelques absents de taille. Le coach espagnol sera notamment privé d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué, qui se sont blessés avec l’équipe de France. Les deux attaquants sont d’ores et déjà forfaits pour les matchs contre l’Atalanta (17 septembre) et l’OM (21 septembre).

Kang-In Lee va profiter des absences de Dembélé et Doué au PSG Luis Enrique aurait donc prévu de faire tourner ce dimanche afin de préserver certains cadres pour les grandes échéances à venir. Kang-In Lee pourrait ainsi être amené à avoir un peu plus de temps de jeu que d’habitude contre le RC Lens. Le coach du PSG a d’ailleurs avoué être fan de la polyvalence du Sud-Coréen.