PSG - Dembélé : «Inquiet», Luis Enrique répond à Deschamps après la polémique

Absent entre six et huit semaines après sa déchirure à la cuisse droite contractée avec l’équipe de France, la blessure d’Ousmane Dembélé a provoqué la colère du PSG, regrettant un manque de communication entre les deux staffs médicaux. Un sujet sur lequel a été interrogé Luis Enrique en conférence de presse, qui s’est dit inquiet pour ses joueurs blessés.
Présent en conférence de presse ce samedi en conférence de presse à la veille de la réception du RC Lens, pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1, Luis Enrique a logiquement été interrogé sur le sujet qui a fait polémique lors de la dernière trêve internationale, la blessure d’Ousmane Dembélé, qui sera absent entre six et huit semaines. Le PSG devra également faire sans Désiré Doué, dont l’indisponibilité est estimée entre trois et quatre semaines.
«Rien de ce que je peux dire ici, de positif ou de négatif, n'améliorera la santé des joueurs blessés»
D’abord interrogé sur la communication entre les staffs médicaux du PSG et de l’équipe de France, le technicien espagnol a répondu : « Rien de ce que je peux dire ici, de positif ou de négatif, n'améliorera la santé des joueurs blessés. Pour moi, en tant qu’entraîneur, pour mon staff, la direction sportive, la chose la plus importante, c’est la santé des joueurs. On reste concentré sur ça. Je n’ai rien à ajouter. »
«Bien sûr que je suis inquiet pour les joueurs blessés»
Il a ensuite été demandé à Luis Enrique s’il en voulait à Didier Deschamps d’avoir fait jouer Ousmane Dembélé face à l’Ukraine (0-2), alors que ce dernier avait déjà eu une alerte contre Toulouse (3-6) avant la trêve internationale. « Bien sûr que je suis inquiet pour les joueurs blessés. Mais c’est normal dans le football, on reste concentré sur la santé des joueurs. C’est la chose la plus importante pour moi et pour le club. Je n'ai rien à ajouter », a ajouté l’entraîneur du PSG.