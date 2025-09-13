Désiré Doué remplacé : Luis Enrique annonce un «joueur de haut niveau» au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Blessé avec l'équipe de France, Désiré Doué devrait manquer environ quatre semaines de compétition. Le PSG va donc devoir trouver une solution pour le remplacer dans le couloir droit de son attaque. Luis Enrique s'est d'ailleurs prononcé sur ce sujet en assurant qu'il alignera un «joueur de haut niveau».

La trêve internationale n'aura pas été de tout repos pour le PSG. Et pour cause, lors du match de l'équipe de France en Pologne contre l'Ukraine, Désiré Doué puis Ousmane Dembélé ont été blessés et manqueront plusieurs semaines de compétition. Par conséquent, Luis Enrique doit réfléchir à la meilleure solution pour les remplacer.

Qui pour remplacer Doué ? Et alors que Gonçalo Ramos s'impose comme le candidat naturel pour remplacer Ousmane Dembélé, c'est moins évident de savoir qui compensera l'absence de Désiré Doué qui « souffre d’une lésion au mollet droit et devrait être écarté des terrains pendant environ quatre semaines », comme l'a précisé le PSG par le biais d'un communiqué. L'ancien Rennais manquera donc plusieurs matches importants à l'image de l'entrée en lice des Parisiens en Ligue des champions contre l'Atalanta le 17 septembre, ou encore le Classique contre l'OM quatre jours plus tard.