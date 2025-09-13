Désiré Doué remplacé : Luis Enrique annonce un «joueur de haut niveau» au PSG !

Blessé avec l'équipe de France, Désiré Doué devrait manquer environ quatre semaines de compétition. Le PSG va donc devoir trouver une solution pour le remplacer dans le couloir droit de son attaque. Luis Enrique s'est d'ailleurs prononcé sur ce sujet en assurant qu'il alignera un «joueur de haut niveau».
La trêve internationale n'aura pas été de tout repos pour le PSG. Et pour cause, lors du match de l'équipe de France en Pologne contre l'Ukraine, Désiré Doué puis Ousmane Dembélé ont été blessés et manqueront plusieurs semaines de compétition. Par conséquent, Luis Enrique doit réfléchir à la meilleure solution pour les remplacer.
Qui pour remplacer Doué ?
Et alors que Gonçalo Ramos s'impose comme le candidat naturel pour remplacer Ousmane Dembélé, c'est moins évident de savoir qui compensera l'absence de Désiré Doué qui « souffre d’une lésion au mollet droit et devrait être écarté des terrains pendant environ quatre semaines », comme l'a précisé le PSG par le biais d'un communiqué. L'ancien Rennais manquera donc plusieurs matches importants à l'image de l'entrée en lice des Parisiens en Ligue des champions contre l'Atalanta le 17 septembre, ou encore le Classique contre l'OM quatre jours plus tard.
«Ce sont des joueurs de haut niveau»
Le poste d'ailier droit lors de ces deux rendez-vous devrait se jouer entre Khvicha Kvaratskhelia et Bradley Barcola, deux joueurs qui ont plus l'habitude d'évoluer à gauche. Interrogé sur le choix qu'il ferait, Luis Enrique précise qu'il compte également sur Ibrahim Mbaye. Dans tous les cas, l'entraîneur du PSG se réjouit de pouvoir compter sur des joueurs de haut niveau pour remplacer Désiré Doué. « J’ajouterai Mbaye aussi. C’est un ailier pur. Ce sont des joueurs de haut niveau. Les 20 joueurs savent jouer à droite ou à gauche, à tous les postes. Je n’ai pas à choisir », assure Luis Enrique en conférence de presse.