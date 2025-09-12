PSG : Relation inédite pour Marquinhos ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une saison très solide, Marquinhos a décidé de poursuivre l'aventure au PSG alors qu'il était sollicité en Arabie Saoudite. Néanmoins, le club de la capitale a recruté celui qui devrait lui succéder à moyen terme à savoir Illia Zabarnyi. Mais il n'est pas impossible que le deux joueurs évoluent ensemble, ce qui n'est pas encore arrivé depuis le début de la saison.

Douze ans après son arrivée au PSG, Marquinhos a enfin remporté la Ligue des champions. Symbole des années galères du club, l'international brésilien n'a rien lâché pour finalement atteindre ses objectifs. Et alors qu'il aurait pu partir cet été, notamment pour prendre un gros chèque en Arabie Saoudite, le capitaine du PSG est finalement resté.

Zabarnyi, le successeur de Marquinhos ? Néanmoins, du haut de ses 31 ans, Marquinhos ne représente plus l'avenir du PSG. C'est la raison pour laquelle les Parisiens ont anticipé sa succession en recrutant notamment Illia Zabarnyi pour 66M€, bonus compris en provenance de Bournemouth. L'international ukrainien s'imposera à terme comme le successeur de son capitaine.