PSG : Relation inédite pour Marquinhos ?

Auteur d'une saison très solide, Marquinhos a décidé de poursuivre l'aventure au PSG alors qu'il était sollicité en Arabie Saoudite. Néanmoins, le club de la capitale a recruté celui qui devrait lui succéder à moyen terme à savoir Illia Zabarnyi. Mais il n'est pas impossible que le deux joueurs évoluent ensemble, ce qui n'est pas encore arrivé depuis le début de la saison.
Douze ans après son arrivée au PSG, Marquinhos a enfin remporté la Ligue des champions. Symbole des années galères du club, l'international brésilien n'a rien lâché pour finalement atteindre ses objectifs. Et alors qu'il aurait pu partir cet été, notamment pour prendre un gros chèque en Arabie Saoudite, le capitaine du PSG est finalement resté.
Zabarnyi, le successeur de Marquinhos ?
Néanmoins, du haut de ses 31 ans, Marquinhos ne représente plus l'avenir du PSG. C'est la raison pour laquelle les Parisiens ont anticipé sa succession en recrutant notamment Illia Zabarnyi pour 66M€, bonus compris en provenance de Bournemouth. L'international ukrainien s'imposera à terme comme le successeur de son capitaine.
Pas impossible de les voir ensemble ?
Mais selon les informations de L'EQUIPE, il n'est pas impossible d'imaginer que les deux axiaux évoluent ensembles sur certains matches. Entré à gauche contre Toulouse, Willian Pacho peut dépanner au poste de latéral ce qui offrirait la possibilité d'une charnière Zabarnyi-Marquinhos inédite puisque depuis le début de la saison, les deux défenseurs n'ont pas encore évolué ensemble.