Dembélé - Doué : La catastrophe inévitable au PSG !

Pierrick Levallet

Pour les prochains matchs à venir, le PSG ne pourra compter ni sur Ousmane Dembélé, ni sur Désiré Doué. Les deux attaquants se sont blessés avec l’équipe de France pendant la trêve internationale. Il faut dire que la saison 2024-2025 était interminable pour les Rouge-et-Bleu. La catastrophe était donc inévitable.

La trêve internationale a fait des dégâts du côté du PSG. Le club de la capitale a perdu Désiré Doué et Ousmane Dembélé, qui se sont blessés avec l’équipe de France. Si le premier devrait être revenu au bout d’environ trois semaines, le constat est plus lourd pour le second. Le champion du monde 2018 souffre d’une lésion sévère à l’ischio-jambier droit et pourrait manquer jusqu’à huit semaines de compétition. Il faut dire que la saison dernière n’a pas aidé les Rouge-et-Bleu, tant elle était interminable.

«La casse peut entraîner la casse» « La saison passée, douze joueurs du PSG ont participé à plus de 50 matchs. La saison s’est étirée sur 11 mois et Paris a disputé 65 rencontres. Donc, oui, la casse peut entraîner la casse. C’est la quadrature du cercle » a d’ailleurs confié Olivier Rodriguez, préparateur physique anciennement au Havre, interrogé par Le Parisien.