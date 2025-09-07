Désiré Doué : Le PSG ne veut pas le voir avec Mbappé !

Les tensions montent entre le PSG et la FFF après les blessures de Désiré Doué et Ousmane Dembélé lors du match contre l'Ukraine. Alors que le numéro 10 parisien ne devrait pas être disponible pour le prochain rassemblement des Bleus, le club de la capitale entend retenir le joueur formé au Stade Rennais pour les prochains matches de l’équipe de France en octobre.
Les relations entre le PSG et la FFF se tendent après les blessures d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué face à l’Ukraine. Alors que l’ancien attaquant du FC Barcelone, déjà alerté la semaine dernière à la cuisse gauche, souffre d’une lésion sévère de l’ischio-jambier droit et sera absent six semaines, Désiré Doué va quant à lui rester sur le carreau environ à mois, touché au mollet droit.
Le PSG ne veut pas voir Doué avec Mbappé et les autres Bleus en octobre
Si Ousmane Dembélé ne sera pas concerné par le prochain rassemblement des Bleus en octobre, le cas Désiré Doué risque de faire parler. Selon L’Equipe, le PSG entend faire le forcing pour éviter de voir ses deux joueurs, et surtout l’ancien Rennais, être retenus par Didier Deschamps pour les rencontres face à l’Azerbaïdjan (10 octobre) et l’Islande (13 octobre).
Un nouveau protocole de coordination entre clubs et sélection demandé par le PSG
Dans un communiqué publié ce dimanche, le PSG appelle à la mise en place d’un « nouveau protocole de coordination médico-sportive entre clubs et sélection nationale, plus transparent et collaboratif, pour faire de la santé des joueurs et de leur accompagnement médical une priorité absolue ». Le club estime en outre que « les faits récemment survenus, graves et évitables, doivent donner lieu à des mesures correctives rapides et immédiates ».