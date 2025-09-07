Désiré Doué : Le PSG ne veut pas le voir avec Mbappé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Les tensions montent entre le PSG et la FFF après les blessures de Désiré Doué et Ousmane Dembélé lors du match contre l'Ukraine. Alors que le numéro 10 parisien ne devrait pas être disponible pour le prochain rassemblement des Bleus, le club de la capitale entend retenir le joueur formé au Stade Rennais pour les prochains matches de l’équipe de France en octobre.

Les relations entre le PSG et la FFF se tendent après les blessures d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué face à l’Ukraine. Alors que l’ancien attaquant du FC Barcelone, déjà alerté la semaine dernière à la cuisse gauche, souffre d’une lésion sévère de l’ischio-jambier droit et sera absent six semaines, Désiré Doué va quant à lui rester sur le carreau environ à mois, touché au mollet droit.

Le PSG ne veut pas voir Doué avec Mbappé et les autres Bleus en octobre Si Ousmane Dembélé ne sera pas concerné par le prochain rassemblement des Bleus en octobre, le cas Désiré Doué risque de faire parler. Selon L’Equipe, le PSG entend faire le forcing pour éviter de voir ses deux joueurs, et surtout l’ancien Rennais, être retenus par Didier Deschamps pour les rencontres face à l’Azerbaïdjan (10 octobre) et l’Islande (13 octobre).