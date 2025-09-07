Doué - Dembélé : Transfert interdit au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le rassemblement de l'équipe de France coûte très cher au PSG qui vient de perdre coup sur coup Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Le premier pourrait manquer jusqu'à 2 mois de compétition tandis que le second ne reviendra pas avant le mois d'octobre. Toutefois, malgré ce double coup dur, le PSG n'est pas autorisé à recruter un joker médical.

Samedi soir, le PSG a officialisé la durée de l'indisponibilité d'Ousmane Dembélé et de Désiré Doué tous les deux sortis sur blessure lors de la victoire de l'équipe de France contre l'Ukraine. Ainsi, Dembélé sera absent environ 6 semaines, tandis que Doué devrait manquer 1 mois de compétition.

Le PSG n'a pas le droit de recruter un joker médical Un gros coup dur pour le PSG qui perd deux joueurs majeurs au moment où le calendrier commence à être surchargé avec notamment le retour de la Ligue des champions. Une situation d'autant plus frustrante que le club de la capitale n'est pas autorisé à recruter un joker médical. Et pour cause, le règlement de la LFP stipule qu'un « club de Ligue 1 ou de Ligue 2 peut, à tout moment, recruter un joueur dans les cas suivants : décès d’un joueur sous contrat ou blessure grave du gardien de but ou de son remplaçant (dans cette hypothèse, le club ne peut recruter qu’un nouveau gardien), ou blessure grave d’un joueur sous contrat, lors d’une sélection en équipe de France, si cette blessure entraîne pour le joueur une incapacité d’une durée supérieure ou égale à trois mois ». Ousmane Dembélé et Désiré Doué ne répondent donc pas à ces critères.