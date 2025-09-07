Le PSG en colère : Didier Deschamps valide !

Alors que le calendrier du PSG va s’intensifier avec le début de la Ligue des champions, Désiré Doué et Ousmane Dembélé vont respectivement s’absenter pour quatre et six semaines après leur blessure en équipe de France. Interrogé ce dimanche dans Téléfoot, Didier Deschamps dit « comprendre » la colère du club de la capitale, qui avait notamment prévenu la FFF concernant son numéro 10.
Le PSG gardera un très mauvais souvenir de cette trêve internationale, avec les blessures de Désiré Doué, victime d’une lésion au mollet droit et absent pour les quatre prochaines semaines, et Ousmane Dembélé, qui souffre d’une lésion sévère de l’ischio-jambier droit qui va l'éloigner des terrains pendant six semaines. La colère est grande dans les rangs parisiens concernant l’ancien joueur du FC Barcelone, arrivé au rassemblement après une première alerte à la cuisse gauche. Le PSG avait prévenu la FFF la veille du match contre l’Ukraine du risque de blessure.
« Je comprends la colère du PSG »
Pointé du doigt, Didier Deschamps a eu l’occasion de s’expliquer ce dimanche dans Téléfoot, et dit « comprendre » le mécontentement du PSG. « Ce rapport là, on l'a toujours eu avec tous les clubs. Evidemment qu'on a conscience de la situation des joueurs quand nous recevons les informations parce que certains clubs les donnent plus ou moins. On a toujours fait les choses avec beaucoup de sérieux et de professionnalisme. Je comprends la colère du PSG, à leur place si j'étais en club j'aurais le même ressenti. Je ne suis pas là pour prendre des risques », explique le sélectionneur.
« On a fait ça avec beaucoup de sérieux »
« Si vous laissez des joueurs sur le banc vous ne prenez pas de risques. À partir du moment où les joueurs sont sur le terrain, le risque zéro n'existe pas, poursuit Deschamps. Mais entre les protocoles établis, je prends l'exemple de ce rassemblement, j'ai Rayan Cherki et William Saliba qui sont blessés, c'est acté, ils ne peuvent pas jouer, je ne les fais pas venir. Le protocole prévoit qu'ils doivent venir faire constater leur blessure le lundi matin. Quand il y a une possibilité, sauf si le joueur dit "non je ne peux pas" on constate et on voit comment ça évolue. Dans la semaine qui a précédé, on a fait ça avec beaucoup de sérieux, en demandant le ressenti du joueur sur chaque séance. Je fonctionne comme ça, le ressenti du joueur est très important ».