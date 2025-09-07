Le PSG en colère : Didier Deschamps valide !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le calendrier du PSG va s’intensifier avec le début de la Ligue des champions, Désiré Doué et Ousmane Dembélé vont respectivement s’absenter pour quatre et six semaines après leur blessure en équipe de France. Interrogé ce dimanche dans Téléfoot, Didier Deschamps dit « comprendre » la colère du club de la capitale, qui avait notamment prévenu la FFF concernant son numéro 10.

Le PSG gardera un très mauvais souvenir de cette trêve internationale, avec les blessures de Désiré Doué, victime d’une lésion au mollet droit et absent pour les quatre prochaines semaines, et Ousmane Dembélé, qui souffre d’une lésion sévère de l’ischio-jambier droit qui va l'éloigner des terrains pendant six semaines. La colère est grande dans les rangs parisiens concernant l’ancien joueur du FC Barcelone, arrivé au rassemblement après une première alerte à la cuisse gauche. Le PSG avait prévenu la FFF la veille du match contre l’Ukraine du risque de blessure.

« Je comprends la colère du PSG » Pointé du doigt, Didier Deschamps a eu l’occasion de s’expliquer ce dimanche dans Téléfoot, et dit « comprendre » le mécontentement du PSG. « Ce rapport là, on l'a toujours eu avec tous les clubs. Evidemment qu'on a conscience de la situation des joueurs quand nous recevons les informations parce que certains clubs les donnent plus ou moins. On a toujours fait les choses avec beaucoup de sérieux et de professionnalisme. Je comprends la colère du PSG, à leur place si j'étais en club j'aurais le même ressenti. Je ne suis pas là pour prendre des risques », explique le sélectionneur.