PSG - Polémique avec Dembélé : La révélation qui va faire du bruit !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La colère ne redescend pas dans les rangs du Paris Saint-Germain suite à la blessure d'Ousmane Dembélé lors du match face à l’Ukraine. Un scénario qui aurait pu être évité selon le club de la capitale, qui avait alerté la FFF sur le risque de blessure encouru par son joueur dans une lettre qui a été divulguée ces dernières heures.

Le bras de fer est parti pour durer entre le PSG, reprochant l’entrée en jeu d’Ousmane Dembélé avec l’équipe de France ce vendredi contre l’Ukraine, et la FFF, estimant être dans son bon droit. « D’un point de vue médical, il n’y avait pas de problème », s’est défendu Didier Deschamps après la sortie sur blessure de l’ailier, victime d’une lésion sévère de l’ischio-jambier droit après un premier pépin à la cuisse gauche le week-end dernier, et absent pour six semaines. « Est-ce qu’il était apte? Oui, sinon je ne le fais pas entrer. Il était dans de bonnes dispositions », ajoutait le sélectionneur.

La lettre envoyée par le PSG à la FFF Une explication loin de convaincre le PSG, furieux et dépité après la blessure d’Ousmane Dembélé, qui s’ajoute à celle de Désiré Doué, qui souffre d’une lésion au mollet droit qui devrait l'écarter des terrains pendant environ quatre semaines. Un scénario que le PSG redoutait, à tel point qu’un courrier avait été envoyé à la FFF le 4 septembre pour s’inquiéter de l’état de certains joueurs, dénonçant une « prise de risque injustifiée exposant les joueurs à des complications et altérant leur disponibilité à court et moyen terme pour leur club » et rappelant « un historique lourd de dysfonctionnements répétés ».

🚨 EXCL : Voici le courrier adressé par le club à la FFF ce jeudi 4 septembre. pic.twitter.com/izNoqICMbE — Djamel 🇵🇸 (@Djaameel_) September 6, 2025

Le PSG dénonce certains dysfonctionnements « À plusieurs reprises au cours des derniers mois, nos équipes médicales ont été tenues à l’écart d’informations pourtant essentielles, peut-on lire dans cette lettre partagée par le compte @Djaameel_ sur X. « En juin 2025, Ousmane Dembélé a subi une lésion de fatigue, quatre jours seulement après la finale de la Ligue des champions. L’information ne nous a été transmise que par le joueur, sans contact avec le staff médical fédéral. Bradley Barcola, convoqué sur la même période, a signalé une douleur au genou sans qu'aucun échange n'ait été initié par les services fédéraux. Il a, en outre, reçu un discours dévalorisant vis-à-vis de notre personnel médical, ce que nous considérons comme inacceptable. En septembre 2024, Warren Zaïre-Emery a contracté une lésion musculaire au solaire lors d’un rassemblement avec l’équipe de France, là encore sans aucune information transmise au club. »