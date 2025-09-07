PSG - Ousmane Dembélé : Le clash est confirmé !

Pierrick Levallet

Ousmane Dembélé est déjà de retour avec le PSG. Sorti sur blessure contre l’Ukraine ce vendredi soir (0-2), l’attaquant de 28 ans a quitté l’équipe de France et pourrait manquer jusqu’à six semaines de compétition. Cette situation confirmerait d’ailleurs un peu plus les tensions entre le club de la capitale et le staff des Bleus.

La trêve internationale est déjà terminée pour Ousmane Dembélé. Ce vendredi soir, l’attaquant de 28 ans est sorti sur blessure lors de la victoire de l’équipe de France contre l’Ukraine (0-2). Le champion du monde 2018 est donc retourné au PSG pour y passer des examens approfondis. Et selon les informations de RMC Sport, la star parisienne pourrait manquer jusqu’à six semaines de compétition.

Six semaines d'absence pour Ousmane Dembélé ? Ousmane Dembélé serait d’ores et déjà forfait pour les rencontres face à l’Atalanta (17 septembre) et l’OM (21 septembre). Le potentiel Ballon d’Or 2025 pourrait même manquer la confrontation face au FC Barcelone (1er octobre). Le PSG serait particulièrement mécontent de la gestion de Didier Deschamps concernant son attaquant vedette.