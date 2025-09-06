PSG : Après Dembélé, le désastre est confirmé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Tous les deux sortis sur blessure avec l’équipe de France ce vendredi soir, Ousmane Dembélé et Désiré Doué vont manquer les prochains rendez-vous du PSG. Un gros coup dur pour le club parisien, qui devrait être privé de son numéro 10 pendant six semaines. Pour Doué, le verdict est également compliqué.

Cette journée du vendredi 5 septembre ne restera pas comme très positive pour le PSG. Alors que Luis Enrique s’est fracturé la clavicule à la suite d’une chute à vélo, le club parisien a également vu deux de ses titulaires en attaque se blesser avec Ousmane Dembélé et Désiré Doué.

Six semaines d’absence pour Dembélé Tout à commencer avec le crack de 20 ans, qui après une alerte au mollet, a été remplacé par Dembélé. Pourtant touché à Toulouse il y a une semaine, l’attaquant parisien a été utilisé par Didier Deschamps… A la fin du match face à l’Ukraine, le numéro 10 du PSG s’est tenu l’arrière de la cuisse, visiblement touché à l’ischio-jambier. D’après les dernières indiscrétions de RMC Sport, ce sont six semaines d’indisponibilité qui attendent Dembélé, forfait pour les chocs face à l’Atalanta et à l’OM fin septembre.