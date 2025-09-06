Ousmane Dembélé : «Tout va vite», son remplaçant balance !

Touché à l’ischio-jambier de la cuisse droite, Ousmane Dembélé a été contraint de céder sa place ce vendredi soir face à l’Ukraine. La blessure de la star du PSG a permis à Hugo Ekitike d’honorer sa première sélection avec l’équipe de France. L’attaquant de Liverpool a d’ailleurs livré ses premières impressions sur les Bleus.
Un gros coup dur pour l’équipe de France et le PSG. Déjà touché avec le club parisien la semaine dernière, Ousmane Dembélé s’est de nouveau blessé. Touché à l’ischio-jambier face à l’Ukraine ce vendredi soir, l’attaquant de 28 ans a été remplacé en fin de match par Hugo Ekitike.
Ekitike a remplacé Dembélé
Ayant connu un été de folie avec à la clé, un gros transfert vers Liverpool, l’attaquant passé par le PSG a ainsi honoré sa première sélection avec l’équipe de France. S’il n’a pas eu grand-chose à faire, nul doute qu’Hugo Ekitike a apprécié le fait de vêtir le maillot des Bleus pour la première fois de sa jeune carrière, lui qui est également passé par les Espoirs.
« Tout va vite et il faut être prêt »
Au micro de l’Equipe, le joueur de 23 ans est revenu sur cette première sélection : « Tout va vite, c’était une semaine à l’image de mon démarrage en club (Liverpool), tout va vite et il faut être prêt. Quand on m’a appelé pour entrer, je n’ai pas tellement réfléchi, je me suis dit que j’allais mettre de l’énergie en étant disponible pour l’équipe, surtout dans ce contexte de match où on a un score à garder », a ainsi confié Ekitike.