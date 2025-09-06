Ousmane Dembélé : «Tout va vite», son remplaçant balance !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Touché à l’ischio-jambier de la cuisse droite, Ousmane Dembélé a été contraint de céder sa place ce vendredi soir face à l’Ukraine. La blessure de la star du PSG a permis à Hugo Ekitike d’honorer sa première sélection avec l’équipe de France. L’attaquant de Liverpool a d’ailleurs livré ses premières impressions sur les Bleus.

Un gros coup dur pour l’équipe de France et le PSG. Déjà touché avec le club parisien la semaine dernière, Ousmane Dembélé s’est de nouveau blessé. Touché à l’ischio-jambier face à l’Ukraine ce vendredi soir, l’attaquant de 28 ans a été remplacé en fin de match par Hugo Ekitike.

Ekitike a remplacé Dembélé Ayant connu un été de folie avec à la clé, un gros transfert vers Liverpool, l’attaquant passé par le PSG a ainsi honoré sa première sélection avec l’équipe de France. S’il n’a pas eu grand-chose à faire, nul doute qu’Hugo Ekitike a apprécié le fait de vêtir le maillot des Bleus pour la première fois de sa jeune carrière, lui qui est également passé par les Espoirs.