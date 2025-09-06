Kylian Mbappé : La «bêtise» qui lui coûte cher

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il n'en fallait qu'une autre pour s'affirmer un peu plus comme un grand nom de l'histoire de l'équipe de France. Buteur à la 82ème minute grâce à une longue passe décisive d'Aurélien Tchouaméni, Kylian Mbappé égalait donc le bilan de 51 buts de Thierry Henry en sélection. Le milieu de terrain du Real Madrid a servi une fois de plus l'attaquant de la Casa Blanca en profondeur en fin de match contre l'Ukraine (2-0), mais Mbappé a fait un choix infructueux qui lui coûte de dépasser Thierry Henry au classement.

Aurélien Tchouaméni aurait pu offrir un doublé historique à Kylian Mbappé en Pologne vendredi soir. Déjà passeur décisif sur le 2ème but de l'équipe de France contre l'Ukraine inscrit par le capitaine des Bleus (2-0) d'une longue ouverture partie du camp tricolore, Tchouaméni a remis ça avec une longue ouverture en profondeur de l'extérieur du pied droit. Mais cette fois-ci, Kylian Mbappé n'a pas capitalisé cette passe par une transformation.

Déjà buteur, Mbappé tente un ballon piqué et se rate Gourmand et en confiance, Kylian Mbappé n'a pas ajusté Anatoliy Trubin comme au moment de son premier but avec un ballon expédié dans le petit filet au sol. Souhaitant parachever son oeuvre d'un geste plus spectaculaire, Mbappé décidait de tenter un lob à l'entrée de la surface. Le gardien ukrainien ne s'est pas laissé prendre et a aisément arrêté la tentative du capitaine de l'équipe de France à la 90ème minute de jeu.