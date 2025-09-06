Kylian Mbappé : La «bêtise» qui lui coûte cher

Il n'en fallait qu'une autre pour s'affirmer un peu plus comme un grand nom de l'histoire de l'équipe de France. Buteur à la 82ème minute grâce à une longue passe décisive d'Aurélien Tchouaméni, Kylian Mbappé égalait donc le bilan de 51 buts de Thierry Henry en sélection. Le milieu de terrain du Real Madrid a servi une fois de plus l'attaquant de la Casa Blanca en profondeur en fin de match contre l'Ukraine (2-0), mais Mbappé a fait un choix infructueux qui lui coûte de dépasser Thierry Henry au classement.
Aurélien Tchouaméni aurait pu offrir un doublé historique à Kylian Mbappé en Pologne vendredi soir. Déjà passeur décisif sur le 2ème but de l'équipe de France contre l'Ukraine inscrit par le capitaine des Bleus (2-0) d'une longue ouverture partie du camp tricolore, Tchouaméni a remis ça avec une longue ouverture en profondeur de l'extérieur du pied droit. Mais cette fois-ci, Kylian Mbappé n'a pas capitalisé cette passe par une transformation.
Déjà buteur, Mbappé tente un ballon piqué et se rate
Gourmand et en confiance, Kylian Mbappé n'a pas ajusté Anatoliy Trubin comme au moment de son premier but avec un ballon expédié dans le petit filet au sol. Souhaitant parachever son oeuvre d'un geste plus spectaculaire, Mbappé décidait de tenter un lob à l'entrée de la surface. Le gardien ukrainien ne s'est pas laissé prendre et a aisément arrêté la tentative du capitaine de l'équipe de France à la 90ème minute de jeu.
«C'est de la bêtise. Ce genre de gestes, c'est beau seulement si c'est réussi»
Si Kylian Mbappé avait décidé de jouer cette situation d'une autre manière, plus scolaire, le numéro 10 de l'équipe de France aurait éventuellement pu mettre le ballon au fond des filets une 52ème fois sous le maillot de l'équipe de France. Ainsi, Mbappé aurait dépassé Thierry Henry et ses 51 réalisations avec les Bleus. Au micro de TF1, la star du Real Madrid a avoué avoir fait un choix bête. « Mon petit piqué à la fin ? C'est de la bêtise. Ce genre de gestes, c'est beau seulement si c'est réussi. Si c'est raté, c'est de la bêtise. La prochaine fois, il faudra le mettre ou ne pas le faire ». Il va au mieux falloir attendre la réception de l'Islande au Parc des princes, son ancien stade pendant ses 7 saisons passées au PSG, pour éventuellement dépasser celui qu'il a admiré.