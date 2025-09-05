«C'est plus intime que ça...» : La belle relation entre Didier Deschamps et une star de la télé

Depuis trente ans, Didier Deschamps et Nagui cultivent une belle amitié qui dépasse leurs rôles publics. Interrogé par Le Parisien, l’animateur-producteur de 63 ans est revenu sur le futur départ du sélectionneur, entamant ce vendredi soir sa quatorzième et dernière saison à la tête de l’équipe de France.
Passionné de football, Nagui n’a pas hésité à se déplacer jusqu’en Russie ou au Qatar pour la Coupe du monde afin d’aller supporter l’équipe de France, mais aussi soutenir son ami Didier Deschamps, une belle relation qui a débuté il y a trente ans. « C'était ici à Clairefontaine. Je connaissais la bande des années 1990 du PSG, Daniel Bravo , Youri Djorkaeff … Ils m'ont permis de croiser Didier, confiait l’animateur de France Télévisions en 2019 dans les colonnes du Parisien. Le point de départ c'est qu'on aimait vanner, se chambrer et rire ensemble. Sans autre calcul. Mais une amitié se révèle lorsque cela ne va pas fort, dans les épreuves. Soit on en sort plus fort soit on se sépare. Et à un moment vous vous retournez et vous réalisez que cela fait en effet plus de 25 ans. C'est dingue. »
« Cette relation, ce n'est pas entre Deschamps le sélectionneur et Nagui l'animateur »
« Cette relation, ce n'est pas entre Didier Deschamps le sélectionneur et Nagui l'animateur et producteur. C'est plus intime que cela. Ce n'est pas superficiel », appuyait l’ancien joueur de l’OM dans Le Parisien, ajoutant : « Nous avons des points communs, des valeurs proches, celle du respect d'abord. Cela vient certainement de l'éducation qu'on a reçue. Nos traits de caractère se ressemblent : je suis un gros chambreur et lui adore cela aussi. On plaisante énormément. Si on me regarde en conférence de presse, je ne suis pas marrant mais je ne suis pas là pour faire rire non plus ! Lorsque je rencontre des gens, ils me disent : je ne vous voyais pas du tout comme cela. »
« Son départ ? Je n’étais absolument pas surpris »
Rien d’étonnant alors d’apprendre ce vendredi, toujours dans Le Parisien, que Nagui fut informé en amont du départ à venir de Didier Deschamps, annonçant la grande nouvelle en janvier dernier. « Je n’étais absolument pas surpris, a reconnu celui qui officie également sur France Inter. En fait, je n’étais pas le seul dans la confidence, mais il faut savoir lire le Didier Deschamps entre les lignes. Son départ, c’est le sujet même de sa prolongation de contrat après le Mondial 2022, où il liait l’Euro 2024 et la Coupe du monde 2026. C’était le dernier cycle, c’est cohérent. »
Nagui s’est également prononcé dans les colonnes du quotidien francilien sur l’état d’esprit de Didier Deschamps à l’entame de cette quatorzième et dernière saison chez les Bleus : « Pour avoir passé du temps avec lui récemment, il vit au jour le jour, en fait. Il regarde tous les matchs de ses joueurs en direct ou en replay, il les suit de près et ne se contente pas du bouche-à-oreille. Avec lui, c’est : à chaque jour suffit sa peine. C’est-à-dire se demander quelle liste il faut établir pour la rentrée, quelle préparation il faudra mettre en place, comment on joue les prochains adversaires, etc. Même quand on lui lance des blagues entre potes pour la Coupe du monde 2026, il répond : mais d’abord, il faut qu’on se qualifie. Il ne se projette pas, il pense au 5 et au 9 septembre (Ukraine-France et France-Islande). Il sait qu’il peut se passer n’importe quoi et qu’il peut ensuite y avoir le feu à la baraque. À l’inverse, il ne s’emballera pas, même s’il y a deux victoires. »