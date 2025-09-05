Succession de Deschamps : Il lance sa candidature en direct, Zidane en danger ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Didier Deschamps quittera son poste de sélectionneur après la Coupe du monde 2026. Si Zinédine Zidane apparaît comme le favori naturel pour lui succéder, un autre nom surprend : Raymond Domenech. L’ancien patron des Bleus, resté dans les mémoires pour l’épisode de Knysna en 2010, n’écarte pas l’idée d’un retour sur un banc.

Le départ programmé de Didier Deschamps en 2026 ouvre déjà la porte à toutes les spéculations. Depuis plusieurs années, Zinédine Zidane est présenté comme le successeur logique du champion du monde 1998, compte tenu de son aura, de son palmarès au Real Madrid et de son attachement à l’équipe de France. Mais ce jeudi, un autre personne du football tricolore a posé sa candidature.

« C’est un métier extraordinaire » Dans un entretien accordé à L’Equipe de Greg, Raymond Domenech a laissé entendre qu’un retour ne lui déplairait pas. « C’est un métier extraordinaire. Malgré tous les problèmes et tout ce que l’on subit, si je pouvais repartir demain matin, je partirais ce soir » a-t-il lâché.