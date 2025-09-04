Kylian Mbappé devient «fou», le problème dénoncé en direct !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le rythme effréné du football moderne commence à peser sur les joueurs, et Kylian Mbappé l’a récemment fait remarquer. En conférence de presse ce jeudi, l’attaquant du Real Madrid a dénoncé l’accumulation des rencontres et le manque de temps pour récupérer. Ses propos font écho aux critiques déjà émises par Jules Koundé sur le même sujet.

Le football professionnel voit sa saison se densifier année après année, avec des compétitions nationales et internationales qui s’enchaînent à un rythme soutenu. Pour les clubs comme le Real Madrid, cela signifie enchaîner Liga, Ligue des champions, Coupes nationales et internationaux avec peu de marge de manœuvre pour le repos des joueurs. La Coupe du monde des clubs, lancée par la FIFA, illustre ce phénomène.

« Il faut changer certaines choses » Pour Jules Koundé, trop c'est trop. « Tout le monde dans ce milieu souffre de ce système. Même dans la vie, quand on reçoit quelque chose en trop grande quantité, on finit par s’en lasser. C’est pourquoi je pense qu’il faut changer certaines choses » a lâché le défenseur du FC Barcelone. Ce jeudi, c'est au tour de Kylian Mbappé de délivrer son avis sur la question.