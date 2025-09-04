Kylian Mbappé devient «fou», le problème dénoncé en direct !

Le rythme effréné du football moderne commence à peser sur les joueurs, et Kylian Mbappé l’a récemment fait remarquer. En conférence de presse ce jeudi, l’attaquant du Real Madrid a dénoncé l’accumulation des rencontres et le manque de temps pour récupérer. Ses propos font écho aux critiques déjà émises par Jules Koundé sur le même sujet.
Le football professionnel voit sa saison se densifier année après année, avec des compétitions nationales et internationales qui s’enchaînent à un rythme soutenu. Pour les clubs comme le Real Madrid, cela signifie enchaîner Liga, Ligue des champions, Coupes nationales et internationaux avec peu de marge de manœuvre pour le repos des joueurs. La Coupe du monde des clubs, lancée par la FIFA, illustre ce phénomène.
« Il faut changer certaines choses »
Pour Jules Koundé, trop c'est trop. « Tout le monde dans ce milieu souffre de ce système. Même dans la vie, quand on reçoit quelque chose en trop grande quantité, on finit par s’en lasser. C’est pourquoi je pense qu’il faut changer certaines choses » a lâché le défenseur du FC Barcelone. Ce jeudi, c'est au tour de Kylian Mbappé de délivrer son avis sur la question.
Mbappé en remet une couche
« C’est un débat de sourd. Nous on vient, on donne des explications, mais le boomerang c’est « vous gagnez beaucoup d’argent donc jouez ». A ce rythme là, on va dialoguer pendant des années. C’est toujours comme ça. Mais je ne pense pas que ce soit uniquement une question de match selon moi, c’est plus une question de récupération. Quand tu vois la Coupe du monde des clubs, elle se termine mi-juillet. Nous on était en en quart de finale, je voyais des équipes qui faisaient des matchs amicaux. Je me disais qu’il y avait peut-être un problème. Après peut-être que je suis fou » a lâché le joueur du Real Madrid en conférence de presse.