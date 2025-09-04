La déclaration d’amour de Kylian Mbappé en direct !

Axel Cornic

A la veille du match des qualification pour la Coupe du monde 2026 face à l’Ukraine, Kylian Mbappé s’est présenté en conférence de presse. Et le capitaine de l’équipe de France a fait une sortie assez surprenante concernant un joueur qui aurait pu être en face de lui, ce vendredi soir.

La saison a également repris pour l’équipe de France. Après avoir disputé quelques matchs avec leurs clubs respectifs, les internationaux ont retrouvé la sélection et s’apprêtent à disputer le premier match d’un long chemin qui les mèneront vers la Coupe du monde 2026. Ce sera face à l’Ukraine, au Tarczynski Arena de Wroclaw.

« Mon joueur préféré de l’Ukraine ? » Qui dit retour de l’équipe de France, dit également retour de Kylian Mbappé ! Une fois n’est pas coutume, le capitaine des Bleus s’est présenté en conférence de presse ce jeudi, afin de répondre aux questions des journalistes. Et l’une d’entre elles a notamment concerné l’un de ses coéquipiers au Real Madrid. « Mon joueur préféré de l’Ukraine ? Lunin, mais il n’est pas là. (…) J’aime mes coéquipiers » a déclaré l’attaquant.