Kylian Mbappé : Pierre Ménès craque avec un énorme coup de gueule !

Fortement agacé par une intervention de Kevin Diaz au micro de l'After Foot sur RMC Sport mercredi soir sur Kylian Mbappé et son manque de progrès, Pierre Ménès est monté au créneau sur son compte X. Et l'ancien consultant de Canal + assure la défense de l'attaquant français du Real Madrid en répondant sèchement à Diaz.

C'est un fait, Kylian Mbappé a bien du mal à faire l'unanimité chez les observateurs depuis son arrivée au Real Madrid à l'été 2024. Et malgré ses 44 buts (toutes compétitions confondues) inscrits la saison passée avec le club merengue, le capitaine de l'équipe de France continue d'être l'objet de nombreuses critiques. Kevin Diaz, consultant pour RMC Sport et notamment dans l'After Foot, s'est lâché sur le cas Mbappé mercredi soir.

« Mbappé doit réapprendre le foot » « J’ai toujours comparé Mbappé à Thierry Henry. Parce que c’était une légende dans un grand club, mais il a choisi de se remettre en question et de partir dans un club pour gagner des titres, et il s’est mis au service du collectif (…) Mbappé doit réapprendre le foot s'inspirer d'Henry à Barcelone sous Guardiola », a lâché Kevin Diaz, qui reproche donc à l'ancienne star du PSG un manque cruel de remise en question et de progression depuis plusieurs années. Une analyse qui a considérablement agacé un certain Pierre Ménès...