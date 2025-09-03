Kylian Mbappé, la peur qui le ronge !

A 26 ans, Kylian Mbappé est aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde. Mais voilà que l’attaquant du Real Madrid a encore de grands axes d’amélioration. C’est notamment le cas de son jeu de tête. Mbappé est clairement loin d’exceller dans ce tête. La faute à une peur d’aller au duel ?
Désormais positionné comme numéro 9, Kylian Mbappé accuse toutefois certaines carences pour être un véritable renard des surfaces. Très à l’aise balle au pied, le joueur du Real Madrid l’est en revanche beaucoup moins quand il s’agit de jouer de la tête. Un domaine dont il a été question ce mercredi sur RMC et c’est à cette occasion que la peur de Mbappé a été affichée.
« Je pense que Kylian a cette crainte là de la tête »
Jérôme Rothen s’est ainsi exprimé sur le jeu de tête défaillant de Kylian Mbappé. Evoquant ainsi la peur de l’attaquant du Real Madrid, il a confié : « C’est une question d’envie, de ne pas avoir peur. Je pense que Kylian a cette crainte là de la tête. Ça se voit ».
« Il n’aime pas trop aller au contact »
De son côté, Jean-Pierre Papin a lui expliqué sur le jeu de tête de Kylian Mbappé : « Le bémol qu’il a encore, son jeu de tête. Il n’aime pas trop aller au contact. Il faut se forcer à aller au contact, il y en a qui n’aime pas aller au contact. Aller au contact face à des grands gabarits, ce n’est jamais évident ».