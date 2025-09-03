Kylian Mbappé, la peur qui le ronge !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 26 ans, Kylian Mbappé est aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde. Mais voilà que l’attaquant du Real Madrid a encore de grands axes d’amélioration. C’est notamment le cas de son jeu de tête. Mbappé est clairement loin d’exceller dans ce tête. La faute à une peur d’aller au duel ?

Désormais positionné comme numéro 9, Kylian Mbappé accuse toutefois certaines carences pour être un véritable renard des surfaces. Très à l’aise balle au pied, le joueur du Real Madrid l’est en revanche beaucoup moins quand il s’agit de jouer de la tête. Un domaine dont il a été question ce mercredi sur RMC et c’est à cette occasion que la peur de Mbappé a été affichée.

« Je pense que Kylian a cette crainte là de la tête » Jérôme Rothen s’est ainsi exprimé sur le jeu de tête défaillant de Kylian Mbappé. Evoquant ainsi la peur de l’attaquant du Real Madrid, il a confié : « C’est une question d’envie, de ne pas avoir peur. Je pense que Kylian a cette crainte là de la tête. Ça se voit ».