Mbappé - Yamal : Une bagarre est annoncée en Espagne

Kylian Mbappé n’a pas tardé à marquer les esprits sous le maillot du Real Madrid cette saison. Avec trois buts en trois matchs de Liga, la star française débute le nouvel exercice sur les mêmes bases que l’an dernier, où il avait inscrit 44 réalisations toutes compétitions confondues. Une entrée en matière convaincante, sur laquelle est revenue Benoît Trémoulinas.

Certes, Kylian Mbappé est resté muet face à Majorque samedi soir (victoire 2-1), mais ce silence n'entame en rien son excellent début de saison sous les couleurs du Real Madrid. Auteur de trois buts lors des premières journées de Liga, la star française confirme son statut et s’impose, une fois encore, comme l’une des attractions majeures de cet exercice. Pour Benoît Trémoulinas, Mbappé pourrait véritablement éclabousser la saison de son talent après une année d’adaptation à la capitale espagnole.

Mbappé sur les traces de Benzema ? « Aujourd’hui Mbappé, c’est la recrue star, ça a été un show à l’américaine lorsqu’ils l’ont accueilli au Bernabéu. Donc sur le terrain ça doit être pareil, ça doit être le leader, comme l’a été Cristiano Ronaldo, comme l’a été Karim Benzema. Il doit lui aussi, amener tout le monde avec lui donc forcément il doit être irréprochable sur le terrain. Sur les deux premiers matchs je le trouve beaucoup plus félin sur ses appuis, ça va beaucoup plus vite. Tu sens que c’est beaucoup plus instinctif. On sent qu’il est prêt, on sent qu’il s’est préparé. Il y a une grosse saison, il y a de grosses échéances mais attention parce que derrière ça pousse aussi » a confié l'ancien international tricolore.