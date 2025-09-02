Kylian Mbappé : Bagarre confirmée au Real Madrid !

Un temps annoncé sur le départ, Rodrygo est finalement resté au Real Madrid. L’international brésilien souhaite continuer à écrire son histoire chez les Merengue. L’attaquant de 24 ans entendrait d’ailleurs se battre pour se faire une place dans l’effectif de Xabi Alonso, malgré la concurrence d’un certain Kylian Mbappé dans le secteur offensif.
Bagarre Rodrygo - Mbappé au Real Madrid ?
Comme le rapporte MARCA, Rodrygo compterait se battre pour une place sur l’aile gauche du Real Madrid, comme évoqué récemment. Le Brésilien devra jouer des coudes avec un certain Vinicius Jr, mais aussi Kylian Mbappé. L’attaquant de 26 ans a plusieurs fois fait savoir qu’il affectionnait cette position. Xabi Alonso devra donc gérer ce cas épineux au sein de la Casa Blanca cette saison.
Xabi Alonso a envoyé un message clair à son vestiaire !
Jusqu'à présent, l'entraîneur du Real Madrid s'est montré intransigeant avec ses joueurs. Xabi Alonso a par exemple remplacé Vinicius Jr contre le Real Oviedo puisqu'il n'était pas satisfait de sa performance. Le coach de 43 ans a ainsi envoyé un message clair : personne n'est intouchable. Le vestiaire du Real Madrid est prévenu.