Kylian Mbappé : Bagarre confirmée au Real Madrid !

Pierrick Levallet

Le Real Madrid va pouvoir compter sur Rodrygo cette saison. Un temps annoncé sur le départ, l’international auriverde a finalement décidé de rester chez les Merengue pour continuer à y écrire son histoire. L’attaquant de 24 ans sait toutefois qu’il va être confronté à une intense concurrence pour se faire une place dans l’effectif de Xabi Alonso.

Bagarre Rodrygo - Mbappé au Real Madrid ? Comme le rapporte MARCA, Rodrygo compterait se battre pour une place sur l’aile gauche du Real Madrid, comme évoqué récemment. Le Brésilien devra jouer des coudes avec un certain Vinicius Jr, mais aussi Kylian Mbappé. L’attaquant de 26 ans a plusieurs fois fait savoir qu’il affectionnait cette position. Xabi Alonso devra donc gérer ce cas épineux au sein de la Casa Blanca cette saison.