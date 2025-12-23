OM : Elle cède à la tentation, l’aventure impossible à refuser !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors qu’on avait perdu de vue Corinne Diacre suite à la fin de son expérience comme sélectionneuse de l’équipe de France féminine, là voilà de retour sous le feu des projecteurs depuis quelques semaines. En effet, c’est à l’OM qu’elle a choisi de relancer sa carrière, prenant les commandes des Marseillaises. Un défi qui faisait visiblement de l’oeil à Diacre.

Après les Bleues, Corinne Diacre a retrouvé le banc d’un club de football. Ayant fait appel à l’agent Christophe Hutteau pour reprendre du service, la technicien a atterri du côté de Marseille. En effet, l’OM cherchait récemment quelqu’un pour diriger son équipe féminine et c’est ainsi que le choix a été fait de faire confiance à Corinne Diacre pour prendre la tête des Marseillaises.

« L’aventure m’a tentée » Direction donc Marseille pour Corinne Diacre. Interrogée par Ouest France, la principale intéressée a d’ailleurs expliqué pourquoi avoir dit oui à l’OM. « J’étais à la recherche d’un nouveau challenge. Les différentes discussions que j’ai eues avec les personnes du club m’ont fait sentir que je pouvais être à la base de ce projet en construction. L’aventure m’a tentée. Il y a la volonté de Frank McCourt de Pablo Longoria de s’investir fortement dans le projet des Marseillaises », a alors répondu Corinne Diacre.