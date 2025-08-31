Mbappé : La punchline inattendue du Real Madrid !

Après une saison globalement décevante, le Real Madrid a tenu à mettre les choses au clair dans son vestiaire. Fraichement arrivé, Xabi Alonso a insisté sur l’importance de faire les efforts défensifs. Et tous les joueurs, Kylian Mbappé compris, sont concernés par cette consigne. Les Merengue ont d’ailleurs lâché une punchline à ce sujet.
La saison dernière a été globalement décevante au Real Madrid. Le club madrilène n’a remporté aucun trophée majeur, malgré l’arrivée de Kylian Mbappé. Cela a d’ailleurs précipité le licenciement de Carlo Ancelotti, remplacé par Xabi Alonso. Le coach espagnol a d’ailleurs insisté sur un point essentiel dans le vestiaire.
Xabi Alonso insiste sur les efforts défensifs, Mbappé concerné
Comme le rapporte AS, Xabi Alonso a mis un point d’honneur à faire comprendre à ses joueurs qu’il fallait qu’ils mettent leur ego de côté pour contribuer à l’effort collectif. Tout le monde serait concerné par cette consigne, Kylian Mbappé et Vinicius Jr compris. Au Real Madrid, on insisterait sur le fait que chaque joueur doit « défendre comme un lion » pour le bien de l’équipe.
Le Real Madrid a enfin trouvé la solution ?
Et pour le moment, la consigne de Xabi Alonso est respectée à la lettre. Avec trois victoires en autant de rencontres, le Real Madrid a parfaitement démarré sa saison. Kylian Mbappé s’est d’ailleurs montré sous son meilleur visage en inscrivant trois buts tout en participant aux tâches défensives. Xabi Alonso a peut-être enfin remis de l’ordre dans un vestiaire qui en avait grand besoin.