Mbappé : La punchline inattendue du Real Madrid !

Pierrick Levallet

Après une saison globalement décevante, le Real Madrid a tenu à mettre les choses au clair dans son vestiaire. Fraichement arrivé, Xabi Alonso a insisté sur l’importance de faire les efforts défensifs. Et tous les joueurs, Kylian Mbappé compris, sont concernés par cette consigne. Les Merengue ont d’ailleurs lâché une punchline à ce sujet.

La saison dernière a été globalement décevante au Real Madrid. Le club madrilène n’a remporté aucun trophée majeur, malgré l’arrivée de Kylian Mbappé. Cela a d’ailleurs précipité le licenciement de Carlo Ancelotti, remplacé par Xabi Alonso. Le coach espagnol a d’ailleurs insisté sur un point essentiel dans le vestiaire.

Xabi Alonso insiste sur les efforts défensifs, Mbappé concerné Comme le rapporte AS, Xabi Alonso a mis un point d’honneur à faire comprendre à ses joueurs qu’il fallait qu’ils mettent leur ego de côté pour contribuer à l’effort collectif. Tout le monde serait concerné par cette consigne, Kylian Mbappé et Vinicius Jr compris. Au Real Madrid, on insisterait sur le fait que chaque joueur doit « défendre comme un lion » pour le bien de l’équipe.