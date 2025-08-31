Kylian Mbappé, le mariage qui le fait vibrer !

Pierrick Levallet

Arrivé libre l’été dernier après son départ du PSG, Kylian Mbappé a connu une première saison mitigée au Real Madrid. L’attaquant de 26 ans a brillé sur le plan personnel, mais n’a remporté aucun trophée majeur avec les Merengue. L’international français est donc ravi d’évoluer désormais sous les ordres de Xabi Alonso, qu’il tiendrait en haute estime.

Kylian Mbappé avait certainement rêvé d’une meilleure première saison au Real Madrid. Si l’ancien du PSG - arrivé libre l’été dernier - a terminé l’exercice 2024-2025 en étant sacré Pichichi et Soulier d’Or, l’attaquant de 26 ans n’a toutefois remporté aucun trophée majeur avec les Merengue. Cette saison décevante a d’ailleurs engendré le licenciement de Carlo Ancelotti, remplacé par Xabi Alonso.

Mbappé est ravi de l'arrivée de Xabi Alonso... Et depuis, Kylian Mbappé rayonne. Comme le rapporte AS, le capitaine de l’équipe de France remplirait pleinement ses fonctions au Real Madrid depuis le début de la nouvelle saison. Le champion du monde 2018 serait la meilleure arme de Xabi Alonso. Le natif de Bondy serait d’ailleurs ravi du mariage entre le technicien espagnol et la Casa Blanca, puisqu’il tiendrait le coach de 43 ans en haute estime.