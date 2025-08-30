Kylian Mbappé : Le secret qui lui permet de faire de gros dégâts !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Attaquant redoutable, Kylian Mbappé représente un énorme danger pour les défenses adverses notamment grâce à son accélération fulgurante et sa vitesse qui fait des ravages. Mais comment l'attaquant du Real Madrid arrive-t-il à faire autant de différences ? Ancien sprinteur espagnol, Josep Carbonell a révélé un détail très important de la technique de course de Mbappé.

Au-delà d'être l'un des meilleurs joueurs de football actuellement, Kylian Mbappé est également un athlète exceptionnel. En effet, l'attaquant du Real Madrid possède des facultés de vitesse et d'accélération terribles. On avait pu voir cela dès 2018 à la Coupe du monde en Russie quand Mbappé avait été flashé à 38km/h face à l'Argentine.

« Contrairement à Pedri, et à la plupart des footballeurs... » Dans les défenses adverses, la vitesse de Kylian Mbappé fait donc très mal. Quel est donc le secret du numéro 10 du Real Madrid pour arriver à un tel niveau ? Ancien sprinteur espagnol, Josep Carbonell a fait savoir dans des propos accordés à ABC concernant Mbappé : « Lorsqu'il court, le pied de Mbappé touche le sol par le métatarse, ce qui facilite grandement la vitesse. Contrairement à Pedri, et à la plupart des footballeurs, qui ont tendance à courir avec toute la plante du pied au sol, utilisant la force des jambes plutôt que la force élastique. Et lorsque la force des jambes est utilisée, cela impacte négativement l'économie et l'effort du joueur tout au long du match ».