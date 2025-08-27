Kylian Mbappé, le malaise est confirmé !

Pierrick Levallet

La saison passée a été décevante pour le Real Madrid. Malgré l’arrivée de Kylian Mbappé, le club madrilène n’a remporté aucun trophée majeur. Et comme si cela ne suffisait pas, l’attaquant français a plongé involontairement Rodrygo dans un profond malaise, dont il peine à se sortir au sein de la Casa Blanca.

Pour sa première saison au Real Madrid, Kylian Mbappé avait très certainement espéré de meilleurs résultats collectifs. Sacré Soulier d’Or et Pichichi, l’attaquant de 26 ans n’a toutefois remporté aucun trophée majeur avec les Merengue. Et comme si cela ne suffisait pas, le capitaine de l’équipe de France a été à l’origine d’un profond malaise au sein de la Casa Blanca.

Rodrygo a vécu un malaise avec Mbappé Comme le confirme MARCA, Rodrygo se serait senti mal à l’aise au Real Madrid la saison passée. Le Brésilien a toujours fait bonne figure depuis son arrivée dans la capitale espagnole. Mais cette discrétion et ce rôle de second plan dans une équipe où l’impact médiatique pèse beaucoup l’ont placé dans une situation délicate aux côtés de Kylian Mbappé, Vinicius Jr et Endrick. De ce fait, Rodrygo aurait perdu sa confiance qui faisait sa force les saisons passées.