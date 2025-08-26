Kylian Mbappé, la demande qui a fait gagner des millions d'euros !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Nouvelle saison et nouveau numéro pour Kylian Mbappé au Real Madrid. En effet, cet été, avec le départ de Luka Modric, le Français a récupéré le mythique 10. Il y a quelques semaines, Mbappé en avait fait la demande auprès de sa direction. De quoi faire jubiler Florentino Pérez et Adidas qui ont depuis gagné des millions d'euros.

Cet été, une page s'est tournée au Real Madrid. En effet, Luka Modric a fait ses valises, laissant notamment derrière lui son numéro 10. Ce dernier n'est toutefois pas laissé vacant bien longtemps puisque Kylian Mbappé en a hérité. Un nouveau numéro 10 qui fait le bonheur du Français, mais pas seulement puisque Florentino Pérez et Adidas se frottent également les mains.

Le jackpot tant espéré ! C'est en juillet dernier que Kylian Mbappé a demandé au Real Madrid de récupérer le 10. Et comme l'explique ESPN, Florentino Pérez et Adidas auraient salivé d'avance à l'idée de voir le Français avec ce numéro mythique notamment pour des raisons marketing. Ils n'ont d'ailleurs pas eu tord puisque les maillots de Mbappé floqués du 10 se sont arrachés comme des petits pains, faisant ainsi gagner des millions d'euros.