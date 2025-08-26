Kylian Mbappé : «Je l'aime beaucoup», la déclaration d'amour en Espagne

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Après un exercice sans le moindre trophée majeur, Kylian Mbappé est revanchard au Real Madrid. En attestent ses deux premières sorties en championnat où il a fait trembler les filets à trois reprises. Sa forme épate Xabi Alonso qui n'a pas lésiné sur les éloges lors d'un point presse dimanche.

Départ canon pour Kylian Mbappé pour cet acte II au Real Madrid. Avec son nouveau numéro 10 dans le dos, le capitaine de l'équipe de France et meilleur buteur du club merengue la saison passée avec 44 réalisations est déjà parti sur les mêmes standards. En deux rencontres de Serie A face à Osasuna (1-0) et le promu Oviedo (3-0), Mbappé pointe déjà à trois buts.

«Il est motivé et connecté à l'équipe» Touché par une gastro-entérite aiguë au début de la Coupe du monde des clubs, qui lui avait valu une brève hospitalisation aux Etats-Unis, Kylian Mbappé a réussi à retrouver son poids de forme. Une nouvelle qui ravit Xabi Alonso. « Il a repris quatre kilos. Il en avait perdu quatre pendant la Coupe du monde des clubs. Il se sent bien et cela se voit. Il est motivé et connecté à l'équipe, il a de l'influence dans le jeu ».