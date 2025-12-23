PSG - 68M€ : Un transfert de «rêve» annoncé à l’étranger !

Pierrick Levallet

Contrairement à cet hiver, le PSG devrait se montrer plutôt actif sur le mercato l’été prochain. Le club de la capitale aurait déjà activé plusieurs pistes, dont celle menant à Ayyoub Bouaddi. Chelsea serait également sur le coup. Mais les Blues auraient un autre nom dans le viseur, ce qui pourrait laisser la voie libre aux Rouge-et-Bleu pour le crack du LOSC.

Le PSG n’a pas l’intention de beaucoup bouger cet hiver sur le mercato. Le10Sport.com vous a en effet révélé en exclusivité que la direction parisienne ne comptait recruter personne en janvier. En revanche, les choses pourraient être différentes l’été prochain. Les Rouge-et-Bleu auraient déjà activé plusieurs pistes sur le marché des transferts.

Le PSG cible Ayyoub Bouaddi sur le mercato Le PSG serait notamment sur les traces d’Ayyoub Bouaddi. Le profil du milieu de terrain de 18 ans plairait aux champions d’Europe 2025. Il va toutefois falloir sortir le chéquier pour espérer recruter le crack du LOSC, qui a récemment prolongé son contrat jusqu’en juin 2029. Les Dogues auraient fixé leur prix à 60M€.