Kylian Mbappé : La promesse risquée au Real Madrid

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid a vu Kylian Mbappé trouver le chemin des filets dès la première de la saison en Liga contre Osasuna (1-0). De bon augure aux yeux de Xabi Alonso, prêt à faire de l'attaquant merengue et du capitaine de l'équipe de France l'arme fatale qu'il fut par le passé.

Pour la première du Real Madrid au Santiago Bernabeu avec la réception d'Osasuna la semaine dernière en Liga, Kylian Mbappé a été l'unique buteur de la rencontre en transformant un penalty qu'il avait lui-même obtenu. Score final : 1-0. Le nouveau numéro 10 de la Casa Blanca, successeur donc de Luka Modric au niveau de la tunique pourrait redevenir le joueur dominant et intraitable qu'il était auparavant.

«Mbappé ? Je vais essayer de l’aider» C'est en effet le point de vue de Xabi Alonso. L'entraîneur espagnol a bien l'intention de faire un gros cadeau aux socios merengue avec Mbappé. « Retrouver la meilleure version de Mbappé ? Je vais essayer de l’aider, de faire en sorte que l’équipe l’aide, et qu’il aide l’équipe à gagner, pour qu’il se sente à l’aise ».