L’OM n’en veut plus : Adrien Rabiot va retrouver Kylian Mbappé

Après l'altercation survenue dans le vestiaire avec Jonathan Rowe, l'Olympique de Marseille a décidé de se séparer d'Adrien Rabiot, désormais sur la liste des transferts. Malgré cette mise à l'écart, son statut en équipe de France n'est pas remis en question. Le milieu de terrain devrait donc bien figurer dans la prochaine liste de Didier Deschamps, aux côtés de Kylian Mbappé, pour affronter l'Ukraine et l'Islande.

Après la bagarre survenue dans le vestiaire à Rennes la semaine dernière avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot a été mis à l’écart et placé sur la liste des transferts par l’OM, qui ne compte plus sur les deux joueurs. L’ailier anglais est arrivé à Bologne pour s’engager en faveur de la formation de Serie A, mais la future destination de Rabiot reste inconnue. Une situation susceptible de chambouler les plans de Didier Deschamps pour les matches à venir de l’équipe de France ?

Rabiot toujours dans les plans de Deschamps L’Équipe assure que non, dans ses colonnes du jour. Malgré la mise à l’écart de Rabiot, et son manque de temps de jeu s’il ne trouve pas un point de chute dans les prochains jours, Didier Deschamps compte sur son milieu de terrain pour les matches face à l'Ukraine (en Pologne) le 5 septembre puis contre l'Islande, quatre jours plus tard, au Parc des Princes.