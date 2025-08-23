Rabiot : Bagarre «inouïe» à l’OM, il hallucine !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’Adrien Rabiot a été écarté et est poussé vers la sortie après sa violente altercation avec Jonathan Rowe, Pascal Dupraz estime que la saison de l’OM est d’ores et déjà plombée. Sur les ondes de RMC, il s’est également interrogé sur le terme « inouï » employé par Pablo Longoria pour décrire cet incident.

Après que l’OM ait annoncé avoir placé Adrien Rabiot sur la liste des transferts, Pablo Longoria a expliqué les raisons de cette décision auprès de l’AFP. Le président du club a décrit les événements survenus après la défaite à Rennes (1-0) « d’une gravité et d’une violence extrême, quelque chose d’inouï. »

Une saison déjà plombée pour Dupraz « L’affaire Rabiot va plomber la saison de l’OM ? Oui, immanquablement. Comment faire pour se mettre le feu, se lester de plomb ? C'est la solution Olympique de Marseille, après ce match manqué à Rennes et cette altercation », a estimé Pascal Dupraz dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC, s’interrogeant également sur le terme « inouï » employé par Pablo Longoria.