«Quelque chose d’inouï» : Les révélations hallucinantes de l’OM sur la bagarre avec Rabiot

L’Olympique de Marseille l’a officialisé ce mardi, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été placés sur la liste des transferts après une altercation violente dans le vestiaire du Roazhon Park. Auprès de l’AFP, le président Pablo Longoria est revenu sur cette décision après cet événement d'une « violence extrême ».

Au lendemain du communiqué de l’OM , annonçant avoir placé Adrien Rabiot et Jonathan Rowe sur la liste des transferts suite à l’altercation survenue dans le vestiaire du Roazhon Park vendredi soir, Pablo Longoria a pris la parole pour justifier cette décision fracassante qui divise les supporters. Interrogé par l’AFP, le boss de l’OM évoque un « événement d’une violence extrême ».

« Ce qui s’est passé vendredi est un événement d’une gravité et d’une violence extrême, quelque chose d’inouï. On a dû prendre une décision après un événement qui a dépassé les limites acceptables dans un club de football, comme dans toute organisation », a confié Pablo Longoria , estimant avoir pris « une décision qui protège l’institution, qui protège la saison. »

« On n’avait vu une telle chose dans un vestiaire »

« Je n’étais pas dans le vestiaire. Mais ce que je peux dire, c’est que tout ce que m’a transmis le staff, sportif et non-sportif, c’est que c’était quelque chose d’inouï, de violent, de très agressif et qui a dépassé toutes les limites, a ajouté Pablo Longoria auprès de l’AFP. Roberto De Zerbi entraîne depuis 13 ans, Medhi Benatia est dans le football de haut niveau depuis qu’il a 22 ans, moi j’ai commencé il y a 20 ans. Je crois qu’on a assez d’expérience tous les trois pour dire que jamais on n’avait vu une telle chose dans un vestiaire. »

Longoria ne cache pas ses regrets d’avoir dû se résoudre à se séparer d’Adrien Rabiot, qui avait décidé de rester à l’OM pour disputer la Ligue des champions cette saison. « Vous pensez que moi, président de l’Olympique de Marseille, je suis content d’arriver à ce type de situation avec l’un des joueurs les plus performants de la saison dernière et que j’ai présenté comme un exemple ? Sincèrement, en tant que club, on subit la situation, a assuré Pablo Longoria. On est victime d’une situation, une bagarre sans limite, qui est complètement inouïe dans le monde de football. »