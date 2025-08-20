Affaire Rabiot : Crise à l’OM, McCourt débarque à Marseille !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Adrien Rabiot (30 ans) a pété les plombs dans le vestiaire du Roazhon Park vendredi dernier après la défaite de l’OM contre Rennes (0-1). Des coups ont été échangés avec Jonathan Rowe, conduisant à leurs exclusions du groupe et au communiqué de l’Olympique de Marseille sur leurs transferts en préparation. Propriétaire du club, Frank McCourt va arriver dans la cité phocéenne.

Une journée de Ligue 1, une défaite, une bagarre et c’est la crise à l’OM. Après le revers à Rennes vendredi dernier (0-1), une violente altercation a eu lieu dans un vestiaire électrique où les critiques fusaient des bouches de Geronimo Rulli, de Pierre-Emile Hojbjerg, de Roberto De Zerbi et d’Adrien Rabiot. Que ce soit le gardien ou le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, leurs critiques étaient destinées à Jonathan Rowe, homme avec qui Rabiot en est venu aux mains.

McCourt en déplacement à Marseille Ce qui a engendré leurs exclusions temporaires puis définitives du groupe de Roberto De Zerbi et le placement de leurs noms sur le marché des transferts. Un climat délétère donc à Marseille et ce, dès la fin de la première journée. De quoi pousser Frank McCourt à rallier en urgence la cité phocéenne ? La Provence dévoile que le propriétaire de l’OM sera présent pour la réception du Paris FC samedi à l’Orange Vélodrome.