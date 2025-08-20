«L’OM l’a décidé» : Le coup de tonnerre qui relance tout pour Adrien Rabiot

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L'Olympique de Marseille traverse une zone de turbulences après l'altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, placés sur la liste des transferts. Si le départ de Rowe était planifié, celui de Rabiot est une surprise et le contraint à envisager un avenir ailleurs, à deux semaines de la clôture du mercato.

La défaite contre Rennes va laisser des traces à l’OM. Alors que Jonathan Rowe et Adrien Rabiot en sont venus aux mains dans le vestiaire vendredi soir, le club phocéen a annoncé mardi que les deux joueurs avaient été placés sur la liste des transferts, à deux semaines de la fin du mercato. « Cette décision a été prise en raison d’un comportement inadmissible dans le vestiaire après le match contre le Stade Rennais, en accord avec le staff technique et en application du code de conduite interne du club », a justifié l’OM.

L’OM veut se séparer de Rabiot Si le départ de Jonathan Rowe était souhaité depuis plusieurs semaines par les dirigeants de l’OM, afin de renflouer les caisses, celui d’Adrien Rabiot est une surprise, y compris pour l’intéressé, courtisé au début du mercato mais bien décidé à rester pour disputer la Ligue des champions au Vélodrome cette saison. Invité de l’After Foot sur RMC mardi soir, Romuald Palao, avocat de la famille Rabiot, reconnaît qu’il n’y avait aucun doute concernant ses plans pour cette année.