Séisme à l'OM, Adrien Rabiot va partir ?

C'est désormais officiel, l'OM a décidé de mettre en vente Adrien Rabiot. Placé sur la liste des transfert à cause de son comportement à l'issue de la défaite à Rennes, l'ancien milieu de terrain du PSG est donc poussé au départ. Mais encore faut-il trouver une porte de sortie qui conviennent à tout le monde.

Tout se passer probablement trop bien à l'OM. En effet, après un été relativement calme et serein, le club phocéen démarrait cette saison de façon très ambitieuse. Cependant, il n'aura suffi que d'une défaite à Rennes pour mettre le feu dans le vestiaire. En effet, alors que le club phocéen s'inclinait en Bretagne (0-1), une altercation a eu lieu à l'issue du match entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Une situation qui a poussé l'OM a prendre une décision radicale.

L'OM met Rabiot en vente Par le biais d'un communiqué, « l’Olympique de Marseille informe qu’Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été placés sur la liste des transferts par le club ». Le club phocéen explique également les raisons de ce choix : « Cette décision a été prise en raison d’un comportement inadmissible dans le vestiaire après le match contre le Stade Rennais FC, en accord avec le staff technique et en application du code de conduite interne du club. La décision a été communiquée par le club aux deux joueurs ce lundi ».