Adrien Rabiot : La décision radicale de l’OM pour son transfert !

Impliqué dans une altercation avec Jonathan Rowe vendredi après la défaite à Rennes (1-0), Adrien Rabiot est désormais poussé vers la sortie par l’OM. Roberto De Zerbi ne veut plus travailler avec l’international français, placé sur le marché des transferts. Alors que l’AC Milan et la Juventus sont intéressés, le club n’a pas l’intention de la brader pour autant.

L’histoire entre l’OM et Adrien Rabiot se sera donc finie par une bagarre. Impliqué dans une altercation avec Jonathan Rowe vendredi après la défaite sur la pelouse du Stade Rennais (1-0), l’international français (53 sélections) est écarté du groupe depuis lundi, comme son coéquipier, et l’OM souhaite désormais s’en séparer.

Un comportement jugé inadmissible par l’OM D’après RTL, c’est Véronique Rabiot, mère et agente du joueur, qui a révélé l’information, indiquant que Roberto De Zerbi ne souhaite plus travailler avec son fils. Ce que confirme RMC Sport. L’OM n’accepte pas un tel comportement, jugé comme inadmissible, et veut envoyer un message fort, à savoir que personne n’est au-dessus de l’institution.