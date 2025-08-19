Mercato : Stupeur à l'OM, De Zerbi vire Rabiot !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Selon Véronique Rabiot, mère et agente d’Adrien Rabiot, l’OM souhaiterait de son séparer de son fils, impliqué dans une altercation avec Jonathan Rowe vendredi après la défaite à Rennes (1-0). C’est Roberto De Zerbi qui serait à l’origine de cette décision, ne souhaitant plus travailler avec l’international français et lui reprochant un manque d’investissement.

L’échauffourée entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot, vendredi dernier après la défaite de l’OM sur la pelouse de Rennes (1-0), aura de lourdes conséquences. Tous les deux écartés du groupe depuis lundi, ils ne devraient pas reporter le maillot marseillais.

L’OM montre la sortie à Rabiot Ce qui n’est pas vraiment une surprise concernant Jonathan Rowe, déjà annoncé sur le départ avant cet incident, mais d’après les informations de RTL et de RMC Sport, l’OM souhaiterait également se séparer d’Adrien Rabiot. C’est la mère et agente du joueur, Véronique Rabiot, qui aurait directement révélé l’information.