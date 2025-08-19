Transfert de dernière minute au PSG : L’appel surprise en Turquie !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le marché des transferts trouvera son épilogue le 1er septembre prochain. L’objectif du Paris Saint-Germain serait entre autres de ne pas compter Renato Sanches en ses rangs. Le milieu portugais de 28 ans est amené à aller voir ailleurs et ses agents activeraient leur réseau… pour Trabzonspor.

Que ce soit avec la Roma où il s’en était allé en prêt il y a deux ans ou bien au Benfica Lisbonne la saison passé, Renato Sanches qui vient de souffler sa 28ème bougie n’a pas vraiment brillé. La faute aux blessures qui ne cessent de nuire à sa carrière professionnelle entamée sur les chapeaux de roues il y a 10 ans désormais. Révélation de l’Euro 2016 avec le Portugal, Sanches n’a jamais su se montrer réguilier et a enchaîné les clubs jusqu’à finir au PSG en 2022.

Renato Sanches de retour à Paris après deux prêts infructueux Recruté par Luis Campos qui l’avait déjà accueilli au LOSC en 2019, Renato Sanches n’a pas fait son trou au PSG où il est revenu de son deuxième prêt cet été après la Coupe du monde des clubs disputée avec le Benfica Lisbonne, son club formateur. Et maintenant ? Son entourage prépare un nouveau départ… loin de Paris !