Départ de Rabiot - OM : Nouvelle bombe dans la presse étrangère !

La saison 2025/2026 de l’OM a débuté d’une piètre manière sur et en dehors du terrain. Défaite par le Stade Rennais vendredi dernier (0-1), l’équipe de Roberto De Zerbi a laissé exploser sa colère et frustration dans le vestiaire après le match où un accrochage physique a été relevé entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. De quoi relancer le feuilleton sur son avenir en Italie.

Bien qu’Adrien Rabiot soit arrivé à l’OM il y a un peu moins d’un an, il a déjà été question de son éventuel départ pendant le mercato d’été. Des incertitudes planaient sur son avenir et le principal intéressé n’y mettait pas un terme lors de ses interventions médiatiques comme pendant son interview avec Raphaël Domenach pour le média Carré.

Bagarre entre Rabiot et Rowe dans le vestiaire Finalement, Rabiot a poursuivi son aventure à l’OM où il est lié par un contrat jusqu’à l’été 2027. Néanmoins, une violente altercation avec Jonathan Rowe dans le vestiaire après la défaite inaugurale de la campagne de Ligue 1 2025/2026 à Rennes vendredi dernier, le tout en supériorité numérique (0-1), semble remettre en question son avenir sur cette fin de mercato programmée pour le 1er septembre prochain. C’est l’enseignement que l’on peut tirer d’une tendance apparue dans la presse italienne ce mardi.