OM : Rabiot lâche un chèque après le clash

L'après-match a été agité dans le vestiaire marseillais. Selon plusieurs sources, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en sont venus aux mains après la défaite de l'OM face à Rennes vendredi soir (0-1). Les deux hommes ont été sanctionnés par leur club et exclus temporairement du groupe. Ils ont aussi été incités à faire un don à la Fondation OM.

Vendredi soir, la défaite frustrante de l’OM face au Stade Rennais (1-0), malgré une supériorité numérique durant une grande partie du match, a laissé des traces bien au-delà du terrain. Le vestiaire phocéen a été le théâtre d’un véritable dérapage. Une altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe a éclaté dans les couloirs du Vélodrome, révélant un climat explosif qui inquiète la direction du club. Ce qui aurait pu rester une simple dispute verbale a dégénéré en affrontement physique entre les deux joueurs. Rowe aurait donné une gifle à Rabiot, entraînant des conséquences internes inhabituelles.

L'OM a décidé de sévir Afin d’éviter une sanction officielle et de préserver l’image du club, la direction de l'OM a discrètement demandé aux deux joueurs impliqués dans l’altercation de faire un geste symbolique. Plutôt qu'une amende disciplinaire classique, il leur a été proposé de faire un don substantiel à la Fondation OM selon les informations de La Provence.